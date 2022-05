La Federación de Futsal Fifa Filadelfia habilita temporada para niños y jóvenes

FILADELFIA. La Federación de Futsal FIFA Filadelfia creada recientemente habilitó las inscripciones para la Academia de Futsal que inicia con categorías para los niños desde 8 hasta 15 años para las prácticas divididas en sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15. En este periodo 2022 buscan ofrecer a los jóvenes deportistas actividades sanas instalando la disciplina, la preparación se dará con profesionales del rubro y las prácticas serán en el Polideportivo del barrio Amistad de Filadelfia.