Familias de Boquerón se adhirieron a protesta en contra de la transformación educativa

Una masiva convocatoria con un alto grado de participación pese a la inclemencia del tiempo se registró este jueves frente al Congreso Nacional en protesta contra la implementación del “Plan Nacional de Transformación Educativa”.

La manifestación convocada por organizaciones civiles en contra del proyecto de “Transformación Educativa”, que según alegan, introduce la “ideología de género” en el contenido estaba conformada por diferentes representantes de la sociedad civil y en ese contexto varios representantes del Chaco estuvieron presentes.

Los padres de familia de la zona se organizaron para ir en dos buses llenos a la capital. “Nos organizamos de esta manera para tener más fuerza en nuestra postura, no estamos en contra de la transformación porque es necesario, lo que repudiamos es el contenido (refiriéndose a la llamada “ideología de género”, que no es mencionada en el documento), exigimos que se cambie el contenido, por más de que el MEC diga que no nos consta de que se quiere incluir”, dijo Cinthia Alcaraz, representante de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Estudiantes (FENAPEP) en el Chaco.

Paralelamente, un grupo de más de 1.300 personas se manifestó sobre la Ruta Transchaco a la altura del kilómetro 325 en la zona de Río Verde cerrando intermitentemente la ruta hasta las 13:00 horas como una forma de apoyo a la movilización realizada en la capital.

