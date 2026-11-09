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Noticias del Chaco
09 de noviembre de 2026 - 06:00

Alto Paraguay: Peña mintió cinco veces y Alliana tiene la palabra

El presidente Alliana tiene el compromiso y la responsabilidad de cambiar esta lamentable situación de los caminos en el Alto Paraguay, donde se necesita de obras viales, asfaltando varios kilómetros.
El presidente Alliana tiene el compromiso y la responsabilidad de cambiar esta lamentable situación de los caminos en el Alto Paraguay, donde se necesita de obras viales, asfaltando varios kilómetros.abc color

Contar con caminos de todo tiempo en el Alto Paraguay es una cuestión de vida o muerte. El expresidente Santiago Peña mintió en cinco oportunidades sobre este anhelo de los pobladores. Ahora, el presidente Pedro Alliana debe revertir estas mentiras.

Por Carlos Almirón
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En numerosas ocasiones se produjeron situaciones en las que ambulancias que transportaban enfermos quedaban atrapadas en el barro de los precarios caminos de este departamento chaqueño, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. De allí que contar con caminos de todo tiempo en esta zona no es un mero capricho.

Una mujer embarazada baja en el barro para ser rescatado por otro vehículo, ya que la ambulancia quedó atrapado en el barro, este tipo de hechos se dan de forma permanente en Alto Paraguay.
Una mujer embarazada baja en el barro para ser rescatado por otro vehículo, ya que la ambulancia quedó atrapado en el barro, este tipo de hechos se dan de forma permanente en Alto Paraguay.

Lea más: Alto Paraguay: otra odisea vial, 22 horas atrapados en el barro

En este sentido, el destituido presidente de la República, Santiago Peña, jugó con la ilusión de las humildes personas de esta región, teniendo en cuenta que en cinco oportunidades realizó promesas en actos oficiales de que asfaltaría los caminos del departamento. Sin embargo, hasta que dejó el Gobierno, no logró colocar ni medio centímetro de asfalto.

Permanentes odiseas

Con cada lluvia, aunque esta sea pequeña, las personas que desean viajar por tierra pasan verdaderas odiseas tratando de evitar quedar empantanadas en las cunetas. En varias ocasiones fuimos testigos de cómo unidades del transporte público quedaban atrapadas en el barro, sin poder avanzar.

Grupo de personas, incluidos hombres con camisetas, ayudan a levantar un autobús volcado en un paisaje rural con cielo nublado.
Estas personas vivieron 22 horas de odiseas, para vencer las dificultades de los 140 kilómetros de camino, para llegar a Fuerte Olimpo.

Los pasajeros, entre ellos niños, mujeres y personas de la tercera edad, cuando se producen estas situaciones, quedaban expuestos durante varias horas o, inclusive días, a sufrir los ataques de los molestosos mosquitos y otros insectos propios del Chaco. En algunas ocasiones, inclusive, quedaron sin alimentos antes de ser rescatados.

Cumplir el sueño

El ahora presidente del Paraguay, Pedro Alliana, conoce a la perfección esta triste realidad que soportan los pobladores chaqueños, ya que en varias ocasiones visitó la región y vivenció las problemáticas con las que deben lidiar desde hace décadas estas familias.

Es por eso que tiene el doble compromiso de revertir este sufrimiento y proceder a ordenar la licitación para asfaltar el camino de 140 kilómetros entre la nueva ruta Bioceánica y Fuerte Olimpo. Si eso no fuese posible, al menos debería lograr que el asfaltado llegue hasta la localidad de Toro Pampa, distante a 75 kilómetros, lo que ayudaría mucho a evitar el permanente aislamiento que se vive en la zona.

Escenas como estas es común en el camino, para llegar a Fuerte Olimpo, pasajeros empujando para sacar del barro al colectivo.
Escenas como estas es común en el camino, para llegar a Fuerte Olimpo, pasajeros empujando para sacar del barro al colectivo.

Se sabe que el país soporta numerosas necesidades, más aún ahora, luego de la crisis financiera en la que se encuentra debido a la irresponsabilidad del expresidente Peña y su camarilla de delincuentes. Pero en el Alto Paraguay no se puede seguir esperando: urge contar con caminos de todo tiempo.

Lea también: Alto Paraguay: promesas incumplidas del presidente Peña

Asfaltar los 140 kilómetros para llegar a la capital departamental tiene un costo estimativo de US$ 200 millones, una suma que no representa ni el 5 % de toda la cantidad de dinero que se robó en nuestro país con esta crisis bancaria.

Solo falta el dinero

Desde hace años, este trazado de 140 kilómetros cuenta con todas las documentaciones requeridas para iniciar el proceso licitatorio. En este sentido, se dispone del estudio de factibilidad ambiental, uno de los primeros procedimientos requeridos para este tipo de obra.

Además, ya se tiene registrado el código SNIP del Ministerio de Economía y Finanzas. Solo falta la fuente de financiación, lógicamente lo más importante, pero esto depende absolutamente de la voluntad política del presidente de turno, pues queda en evidencia que existe suficiente dinero público si se utiliza de forma honesta y no se roba.

Persona con vestimenta oscura camina descalza por un camino inundado, rodeada de vegetación y cielo nublado.
Un conductor inspecciona un camino inundado antes de intentar atravesarlo en su vehículo, en el camino que llega a la ruta bioceánica. Corresponde al aislamiento del 2025.

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