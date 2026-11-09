ANDE en Alto Paraguay: voltaje inestable, electrodomésticos dañados y falta de agua

La inestabilidad del voltaje y las interrupciones del servicio de energía eléctrica fueron una constante durante este fin de semana en varias poblaciones del Alto Paraguay. El servicio de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la zona no mejora en absoluto, a pesar de los constantes cortes programados que se realizan supuestamente para trabajos de mantenimiento.

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Durante todo el día sábado, en distrito de Fuerte Olimpo, el servicio era totalmente inestable, pues el voltaje subía y bajaba de manera peligrosa. Esto produjo nuevamente la quema de electrodomésticos de aquellas personas que no se encontraban en sus viviendas y, por ende, no pudieron desenchufar a tiempo estos aparatos.

Una usuaria reportó la quema de dos aparatos de aire acondicionado dentro de su vivienda. Lamentó lo ocurrido, ya que deberá hacerse cargo del costo de reparación de estos artefactos, tan necesarios en esta zona, atendiendo a las altas temperaturas que se registran a diario.

Poblaciones a oscuras

Ya en horas de la noche se produjo un corte que afectó a varias poblaciones que dependen del tendido eléctrico que cruza a orillas del río Paraguay. Esta situación obligó a cambiar el suministro de energía que llega a Fuerte Olimpo a la otra línea de media tensión para restablecer el servicio.

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Sin embargo, como es común en estos casos, a pesar de contar nuevamente con energía eléctrica, el voltaje era muy bajo, pues no llegaba a los 200 voltios. De esta manera, las personas tenían luz, pero no podían utilizar sus electrodomésticos, en especial los acondicionadores de aire.

En tanto, en comunidades como Carmelo Peralta, Puerto Guaraní y Puerto Sastre, el servicio de energía eléctrica se restableció casi a la medianoche, después de cinco horas de interrupción. Ya el domingo, alrededor de las 6:00, se produjo nuevamente otro apagón que se prolongó por unas cuatro horas.

Suministro de agua potable interrumpido

La inestabilidad del voltaje también afectó a la Junta de Saneamiento de Fuerte Olimpo, que tuvo que suspender la distribución de agua potable a la comunidad por más de 12 horas, hasta tanto se restableciera normalmente el suministro de energía eléctrica.

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La aguatera emitió un comunicado en el que explica a los usuarios los motivos de la interrupción del servicio. La medida fue adoptada para proteger los equipos de bombeo de la planta de tratamiento, atendiendo a que podrían resultar dañados por la inestabilidad del voltaje, como ya ocurrió en otras ocasiones.

El domingo, casi al mediodía y después de más de 12 horas, el agua potable volvió a llegar a las canillas de las viviendas, luego de que se normalizara el servicio eléctrico de la ANDE.

El problema de la inestabilidad del voltaje y de los permanentes cortes de energía eléctrica proveída por la ANDE llevan años sin solución. Los usuarios esperan que finalmente se concrete la construcción de la subestación, la primera en todo el Alto Paraguay, que ayudará a mejorar el servicio. Se espera que con el retorno de Félix Sosa se concrete este anhelado proyecto, atendiendo a que conoce de cerca esta realidad.