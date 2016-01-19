Conforman mesa de productores de Concepción

El encuentro se llevó a cabo en horas de la mañana en el copetín denominado “Trópico 21 Santa Cecilia”, situado en el kilómetro 22 de la ruta V “General Bernardino Caballero”, en la zona de Belén, departamento de Concepción.
El jefe de la oficina de la DEAG de Horqueta, Ing. Agr. Luis Cabrera Morínigo dijo que el objetivo de la organización es acompañar a los labriegos en la capacitación y golpear puertas de cualquier ente del gobierno para que reciban ayudas ante sus necesidades.
El técnico pasó a esta corresponsalía la lista del equipo provisorio de la coordinadora que es esta: como Coordinador: (1) Leonardo Colman, (2) Digno Salinas; Secretaría: Esteban Montanía, Delos Ángeles Céspedes; Tesorería y síndicos: Antero Martínez, Cándido Caballero, Luis Galeano, Genaro Gamarra y Juan Díaz.