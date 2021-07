Cortan servicio de electricidad a morosos de la ANDE

Una cuadrilla de funcionarios de la ANDE, acompañados por efectivos policiales de la comisaría local y la fiscala Norma Solís, realizaron el corte del suministro de energía eléctrica a varios usuarios que tenían deudas impagas que alcanzaban hasta los 50 millones de guaraníes. La comitiva constató que la mayoría de los morosos tenían conexiones clandestinas y que impunemente estaban robando a la estatal.Los procedimientos se realizaron en los barrios Cnel. Vicente Mongelós, Tapiracuaî y otros. La agente fiscal manifestó que el Ministerio Público está acompañando el operativo para brindar garantía y además indicó que los reincidentes serán imputados por "sustracción de energía".



Informaron que además de las viviendas particulares existen numerosas casas comerciales que adeudan desde diez hasta cincuenta millones de guaraníes y que también serán intervenidas en los próximos días. Carlos Eisenhut, jefe comercial de la agencia regional de San Estanislao, indicó que lastimosamente se tuvo que llegar a esta situación por la inconsciencia de la gente.



De acuerdo a datos proporcionados por los propios funcionarios de la institución, en el departamento de San Pedro el monto de morosidad estaba por los siete millones de dólares, que en los últimos tiempos se ha logrado disminuir considerablemente mediante la implementación de medidas estratégicas con el propósito de coordinar una forma de pago con los usuarios.



Por su parte, los miembros de la coordinadora de la tarifa social, que involucra a unos dos mil usuarios de la zona, señalaron que los asociados no están de acuerdo con la forma como se maneja los cortes. "Nosotros estamos viendo la posibilidad de realizar una gran movilización para reclamar contra esta medida que están implementando los funcionarios de la ANDE", enfatizó Carlos Benítez, dirigente de la tarifa social.



Remarcó que los cortes nuevamente están perjudicando a los más pobres que están dentro del programa de la tarifa social, aunque no descarta que pueda existir dentro del grupo personas con recursos económicos. "Si hay gente que puede pagar por su energía nosotros no vamos a oponernos, pero para eso se debe buscar la manera de encontrar una salida a este tema", puntualizó Benítez.