Denuncian falta de atención en hospital de Itacurubí

El denunciante es oriundo de la compañía Ycua Pindó de esta jurisdicción, distante a 5 kilómetros del casco urbano. Comentó que a raíz de su delicada situación de salud pidió auxilio a algunos vecinos, llegó al centro de salud aproximadamente a las 03:00, sin embargo no pudieron ingresar al local debido a que el acceso estaba cerrado.

Mencionó que probablemente los trabajadores de guardia quedaron dormidos y no escucharon el sonido del timbre y por esa razón no lo pudieron atender, expresó.

"Desde que llegamos al estacionamiento mis acompañantes comenzaron a tocar el timbre, pero en ningún momento el personal salieron hacia el frente para ayudarnos. Entonces decidimos retornar a mi casa y ahí me consiguieron algunas pastillas para la fiebre", relató.

Por su parte, Zulma Silva, vecina del paciente, reveló que no es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en el nosocomio. Dijo que en otra oportunidad ya pasaron por un hecho similar.

"Lamentablemente este hecho que ocurrió no es el único, por eso sería muy oportuno tomar las medidas correctivas para mejorar esta situación", agregó.

La directora de la institución, Liz Soria, quien no se encontraba en el lugar, trató de minimizar el caso. Dijo que probablemente los acompañantes del paciente no apretaron bien el botón del timbre y por eso no funcionó.

Refirió que cuando retorne de su viaje va estar interiorizándose de la denuncia para tomar las medidas necesarias y si se comprueba que el denunciante mintió le pedirá que se retracte.

De acuerdo a los datos recogidos en la institución, en el horario que presuntamente ocurrió el inconveniente estaba de guardia la dra. Yenni Velázquez y dos enfermeras que no pudimos identificar. Tratamos de contactar con estas trabajadoras para escuchar su versión, pero las mismas ya salieron de su lugar de trabajo.

También pudimos percatarnos que la institución sanitaria trabaja con mucha precariedad y necesita ser mejorada para cumplir una labor más eficiente. El hospital apenas cuenta con tres médicos y 14 enfermeras y solo los lunes atienden las 24 horas.

Mientras que los martes, miércoles, jueves y viernes hacen atención 12 horas al día, en tanto que, los sábados y domingos está prohibido enfermarse porque no tienen médicos.

En tanto que el local cuenta con una ambulancia, un laboratorio, un equipo de odontología, farmacia y sala de internados. No dispone de quirófano ni elementos para cirugías, por lo que no se puede realizar ningún procedimiento quirúrgico solamente partos normales por falta de equipos.

La directora de la Segunda Región Sanitaria, Dra. Claudia Liuzzi se refirió sobre el tema y aseguró que va buscar la manera de mejorar el ambiente en la institución.