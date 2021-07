Llegaron en siete días

Lo hizo entre vítores y cánticos acompañada de un grupo con atuendos religiosos y con aplausos de los feligreses que ya estaban apostados en el sitio. La imagen encabeza el Grupo de Peregrinación de Ciudad del Este a Caacupé liderado por Osmar Frutos. Al llegar a la plaza este se hincó de rodillas y agradeció a la Virgen porque pudieron llegar pese a los momentos de sed, hambre, inseguridad y humillaciones que debieron pasar según se escuchó en su oración.

Frutos explicó a ABC Color que este es el décimo año de peregrinación y que partieron entre 22 personas. Se quejó de la falta de colaboración de los agentes de tránsito de la Comuna de Ciudad del Este pero destacó la ayuda de los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También protestó porque la gente que no es Católica les decían palabras que no querían escuchar y los ofendían según dijo. "No queremos enfrentarnos a nadie. Solo queríamos cumplir con nuestra promesa". Otra de las quejas fue la falta de seguridad en el camino durante las noches. Pasaron por intentos de asalto en dos ocasiones; en el cruce Pastoreo y en el Parque Guayaquí.

La imagen sacra pertenece al Comedor de Niños María Madre de los Pobres. Felizmente, al pasar Coronel Oviedo las dificultades se disiparon y todo fue más fácil. Mucha gente les ofreció agua, comida y hasta posada en sus casas. Detrás de ellos llegaron los Ciclistas del Barrio San Francisco de Hernandarias.