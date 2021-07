Desmantelan comisaría por supuesta coima

Los superiores indicaron que tienen la información de que los uniformados destacados en el lugar habrían despojado a una mujer de unos US$ 100.000 y 7.000 reales durante un control de rutina. Según datos proporcionados por los propios jefes policiales de San Pedro, el hecho habría ocurrido el pasado jueves en horas de la tarde, cuando los efectivos de la comisaría encabezados por el comisario principal Celso Acosta Rolón y cuatro subalternos detuvieron una camioneta en las adyacencias del puesto de control y procedieron a apropiarse de todo el dinero que llevaba consigo la dueña del rodado, de nombre Lilian Benítez, domiciliada en Foz de Yguazú.



Lo llamativo del caso es que la víctima no presentó ninguna denuncia formal en ninguna sede policial ni ante la fiscalía, por lo que los investigadores se encuentran monitoreando el paradero de esta persona para tener mayores detalles de lo sucedido.



El comisario Adalide Brizuela, jefe de Orden y Seguridad departamental, indicó que por ahora no existe un documento por escrito por parte de la supuesta víctima, pero que se maneja datos muy precisos sobre el tema suscitado, aseveró el uniformado.



Brizuela anunció que a raíz de esta situación, el comisario Acosta Rolón y los cuatro subalternos fueron puestos a disposición de la dirección general de la Policía Nacional con el propósito de tomar las determinaciones pertinentes hasta que culmine la investigación del grave episodio.



Por su parte, el comisario Emilio López, jefe de la Policía departamental, sostuvo al igual que Brizuela que resolvieron tomar esta determinación contra los supuestos implicados para evitar conjeturas de la población, teniendo en cuenta que en la zona persiste un comentario generalizado por parte de la gente con relación al suceso.



Otro dato extraoficial que también se maneja por el lugar es que probablemente el jefe destituido habría comprado una lujosa camioneta fruto de la enorme coimeada. Esta información estaría manejando la fiscala Lilian Ruiz, a quien intentamos consultar sobre el tema, pero nos manifestó que en ese momento estaba muy ocupada.