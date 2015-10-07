No hay desabastecimiento en Hospital de Clínicas

Corbeta tuvo que desmentir de esta manera la información que se manejaba la semana pasada, acerca de las supuestas necesidades extremas en el hospital universitario, que aparecieron justamente después del levantamiento estudiantil contra la corrupción en la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

De hecho, otros médicos del Hospital de Clínicas afirmaron que había intenciones de instalar la inestabilidad con el tema del desabastecimiento, para que el grupo del exdecano Aníbal Peris se mantenga y no se lleven a cabo los cambios necesarios en la institución así como en la Facultad de Ciencias Médicas (FCM).

“Trabajamos con el Ministerio de Salud y en este momento no estamos sin medicamentos. Se hacen la cirugías programadas, fue solamente una mañana que quedaron suspendidas”, comentó en entrevista con la 780 AM.

Lamentó que debido a la aparente desinformación, los estudiantes hayan salido a las calles a pedir colaboración para poder comprar los medicamentos básicos que aparentemente faltaban. “Hoy avisé a los estudiantes que no estamos desabastecidos, que tenemos todo lo básico (…) Salir a pedir dinero no corresponde, es obligación del Estado proveer”, indicó luego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Corbeta dijo que al mismo tiempo, se trabaja con comisiones tanto de docentes como los estudiantes, quienes están colaborando activamente con el ordenamiento de la FCM y el Hospital de Clínicas, tras las renuncias del exdecano Peris y el exdirector del mencionado nosocomio, Hugo Arellano.