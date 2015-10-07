Supuesta nota de renuncia de director de Veterinaria

En el documento dirigido al Dr. César Vergara, secretario general de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Candia Rivero expresa su decisión de 'renunciar al cargo de director', atendiendo a la situación de crisis que atraviesa dicha institución de estudios terciarios, informó Sergio Escobar, corresponsal de ABC Color en Santaní.

En el texto en cuestión menciona que la renuncia al cargo mientras dure la intervención y a la vez se pone a disposición de la justicia “para aclarar cualquier objeción que se refiera al manejo y gerenciamiento de la facultad”. Hasta el momento no pudo comprobarse la veracidad del documento, debido a que Candia Rivero no ha respondido a las llamadas de nuestra corresponsalía.

La gestión del director es severamente cuestionada por los estudiantes, quienes sostienen la existencia de planilleros en la Facultad, politización de cargos y nombramientos presuntamente irregulares propiciados por el mencionado funcionario. Según los estudiantes, la Facultad de Economía en este distrito tampoco escapa a irregularidades similares.

Los alumnos continúan en vigilia permanente y se espera hoy la presencia del Ministerio Público a fin de verificar los documentos de la facultad, de tal forma a corroborar las denuncias anteriormente mencionadas.

