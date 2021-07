Jóvenes con discapacidad no pueden acceder a certificado para concursar

Uno de los afectados es Alfredo David Vera de 27 años, proveniente de Concepción. El joven es egresado destacado de la carrera ingeniería comercial, con énfasis en administración de empresas, por la Universidad del Norte. El muchacho no puede caminar mucho, pues tiene un defecto de nacimiento, en los pies y no puede caminar demasiado. Llegó desde el Norte, pero no consiguió un turno con el único médico fisiatra.

Los jóvenes lamentan que la Administración Nacional de Electricidad no haya previsto ésta situación con la Secretaria Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Senadis). Es atendiendo a que vienen de lugares alejados, sumado a la discapacidad de cada uno, los gastos propios del viaje, lo que convierte los pasos del trámite en toda una odisea, y para más retornan a su hogares sin el documento.

Refieren que la ANDE, estableció desde el lunes 10 al viernes 14 de diciembre la entrega de las carpetas de postulación y finalmente se suspendió hasta nuevo aviso, supuestamente para dar oportunidad a más jóvenes a acceder.

Los puestos de empleo están distribuidos inicialmente en Asunción, y en los departamentos de Alto Paraná, Amambay, Caazapá, Canindeyú, Presidente Hayes, Boquerón, San Pedro, Ñeembucú, Itapuá, Paraguarí y Central.

Los jóvenes, quienes estuvieron acompañados de sus familiares, lamentan que antes de hacer un llamado, la ANDE no haya coordinado con la Senadis la posibilidad real de que los interesados puedan ser atendidos.

Una joven que prefirió el anonimato dijo que salió de noche de Pedro Juan Caballero, llegó a las 4:00 a Senadis, esperó la apertura del portón a las 5:00 y luego a que a las 7:00 se habilite la ventanilla para decirle que no hay número, que regrese en enero.

Desde el departamento de Comunicaciones Institucionales manifestaron que ya el jueves, a través de la página web, se avisó que el concurso se posponía hasta nuevo aviso para dar mayor oportunidad a los interesados. Así mismo, para incorporar seis localidades más, y el aumento de más puestos de trabajo, que ascenderá a un total de 80.

El ministro de la Senadis, César Martínez, manifestó que los concursos públicos para acceder a puestos laborales están saturando el servicio, que de hecho cuenta con un sólo médico fisiatra.

Agregó que para subsanar la situación establecieron una mesa de trabajo de urgencia a fin de firmar acuerdos con facultades de medicina, para formar más especialistas que puedan emitir los certificados.

Acotó que no se trata de una simple inspección, sino que se realiza en base a parámetros internacionales, y que una vez que se tengan nuevos médicos capacitados serán enviados a varios puntos del país para dar mayor facilidad al que requiera su servicio.