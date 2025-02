Enfrentamiento entre FTC y presuntos criminales

El coronel Víctor Urdapilleta, portavoz de la Fuerza de Tarea Conjunta, confirmó el hecho en entrevista con radio ABC Cardinal. La refriega tuvo lugar en la estancia Acapitigó, propiedad de Rogelio Carrillo, en la zona conocida como Tacuara, en Arroyito (Concepción).

Los efectivos de la FTC estaban haciendo un rastrillaje y vieron a tres personas con actitud sospechosa. De acuerdo a Urdapilleta, éstas dispararon y la FTC respondió. Los presuntos criminales huyeron y, en el sitio, el personal del Estado encontró tres mochilas y rastros de sangre.

“Presumimos que uno o dos de ellos están heridos (...) Ningún personal (sic) de la FTC fue herido; estamos haciendo rastrillajes en la zona. La visibilidad era muy escasa”, expresó Urdapilleta. La zona es una de influencia del autodenominado Ejército del Mariscal López, liderado por Alejandro Ramos, un “desprendido” del EPP.

“Hay heridos entre las personas que fueron detectadas (...) Las mochilas fueron levantadas y están siendo llevadas a un lugar más seguro. Se encontraron otras evidencias, como vainillas de armas percutidas contra nuestro personal”, detalló el vocero de la FTC.

Carrillo, dueño de la estancia, conversó también con ABC Cardinal y dijo que no estaba enterado de lo ocurrido esta madrugada. Sin embargo, precisó que los criminales del EML ya quemaron dos retiros en su estancia, que tiene 3.000 hectáreas.

El ganadero dijo también que tuvo que pagar US$ 20.000 para evitar que los criminales molesten al personal de la estancia, que se dedica a la producción agroganadera. “Yo estoy en mi casa, en Horqueta. Me estoy enterando, sinceramente (...) Sí (pagué). Claro, no hay caso. Un poco difícil cuando es el momento”, concluyó.