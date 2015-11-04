Estudiantes coparon el Ministerio Público

Los estudiantes son acompañados por integrantes de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, quienes exigieron que el fiscal Federico Espinosa los reciba personalmente para que presenten una denuncia contra el exdecano Aníbal Peris y los docentes Jaime y Emiliano Ibarrola, como así también Gustavo Rodríguez Andersen, sindicados como presuntos responsables de varias irregularidades y, por sobre todo, del desprestigio de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

Finalmente, tras casi una hora de espera en las afueras y bajo la lluvia, se les permitió el acceso al recinto y fueron recibidos por el fiscal adjunto. Ante él ratificaron las denuncias contra los mencionados; sobre las mismas, el fiscal señaló que serán anexadas a las 12 causas abiertas sobre irregularidades dentro de la Universidad Nacional de Asunción, aclarando que al menos en lo que respecta a Medicina aún no hay imputados.

Con respecto a la celeridad exigida por los estudiantes, el agente del Ministerio Público se excusó alegando que, por la cantidad de documentos que se vienen colectando, resulta humanamente imposible dar un trámite inmediato. “Esto no tiene plazo, para nosotros todos los hechos todos son importantes y a todos se les da la misma trascendencia”, respondió. Recalcó además que como Ministerio Público no pueden salirse de las normas procesales y, en caso de comprobarse hechos que son relevantes en términos penales, los responsables deberán cargar con los mismos, garantizando el derecho a responder ante las acusaciones, agregó.