Estudiantes siguen en alerta

Los alumnos levantaron la vigilia el viernes último, pero dijeron que estarán atentos a la investigación del equipo de fiscales.

La Dra. Rocío Alegre fue nombrada por los estudiantes de la Facultad de Veterinaria como abogada patrocinante de la causa abierta en el proceso de investigación de supuesto hecho punible de producción de documentos no auténticos y modificación de planillas de calificaciones, entre otras denuncias.

La abogada Alegre dijo que las evidencias incautadas el viernes último, por el fiscal César González, servirán para esclarecer las denuncias formuladas por los alumnos.

El equipo investigador está integrado por los siguientes fiscales Raúl Agüero, César González y Francisco Martínez.

Por su parte, el fiscal Agüero señaló que este martes se decide el traslado o no a Asunción de la carpeta fiscal con todas las documentaciones. Añadió que la decisión estará a cargo de la fiscala general adjunta, Dra. Alba Rocío Cantero.

Los estudiantes ampliaron la denuncia de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en los departamentos de Anatomía, Ciencias Morfológicas, Parasitología, Ecología e Higiene Ambiental.