21 de octubre de 2015 - 22:10

Exdecano de Veterinaria seguirá en Tacumbú

Este artículo tiene 10 años de antigüedad
El juez penal de garantías Alcides Corbeta rechazó el pedido de revocatoria de prisión solicitado por el exdecano de Veterinaria, Juan Gualberto Caballero. El mismo seguirá recluido en el penal de Tacumbú.

El magistrado no hizo lugar a la revocatoria de prisión preventiva solicitada por el exdecano de la Facultad de Veterinaria, Juan Gualberto Caballero, bajo los argumentos de que “siguen existiendo elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave, por ello es indudablemente necesaria la presencia del  imputado, debido a que existe una posible obstrucción en la investigación por parte del procesado”.

El mismo seguirá recluido en el penal de Tacumbú como lo había dispuesto en un primer momento el juez Alcides Corbeta. Los fiscales Josefina Aghemo y Martín Cabrera imputaron al exdecano por lesión de confianza en la causa en la que  también se encuentra procesado y privado de su libertad el exrector de la Universidad Nacional de Asunción, Froilán Peralta.

El Ministerio Público indica que el mismo tiene una supuesta responsabilidad en los comisionamientos irregulares de funcionarios de la universidad a la Cámara de Diputados y la Municipalidad de Lambaré. En total, 29 personas fueron imputadas en el marco de la investigación de irregularidades en la Universidad Nacional de Asunción. 