Habilitan aulas completamente equipadas en San Estanislao

Las salas habilitadas serán utilizadas por los alumnos del 1º y 2º curso de la Media que durante varios años se manejaban en forma muy precaria.

El próximo objetivo de la gobernación y representantes de esta casa de estudios es la implementación de cursos de inglés online para todos los niños y adolescentes que estudian en el local educativo, anunciaron las autoridades y miembros de la comunidad.

Según los documentos, la obra y el equipamiento tuvo un costo aproximado de G. 219 millones provenientes del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), manejado por el gobierno departamental, administrado por Carlos Giménez, del Partido Colorado. La sede educativa beneficiada cuenta con una cantidad de 220 alumnos de la Escolar Básica hasta el 3º curso de la Media.

En cada sala fueron instaladas un aire acondicionado y un ventilador de techo, además de 25 pupitres, un escritorio, una notebook y un retroproyector para el uso de los estudiantes y docentes de la institución. Los padres de familia expresaron su felicidad por el importante logro obtenido con el ente departamental.

El director del local beneficiado, profesor Jorge González, por su parte, aseveró que la estructura de dos aulas inauguradas será de mucha utilidad para la institución, teniendo en cuenta que durante muchos años los alumnos del 1º y 2º curso estaban sin aulas y tenían que estar deambulando en los pasillos y bajo los árboles para poder desarrollar sus clases por la falta de un lugar adecuado, refirió.

Durante el acto, también habló en representación de los padres de familia, Teresa Giménez, quien recordó que de ahora en adelante por lo menos sus hijos ya no tendrán problemas en los días de lluvias y de fríos para acudir a sus estudios. Mencionó que anteriormente la mayoría de los alumnos de la secundaria perdían mucha clase porque no tenían dónde entran a resguardarse cuando el clima no estaba en condiciones, agregó.

Por su parte, el ejecutivo departamental, Carlos Giménez, anunció que próximamente la gobernación estará entregando un total de 22 aulas equipadas distribuidas en diferentes distritos de San Pedro para que los niños y adolescentes puedan sentirse cómodos en sus estudios mediante las comodidades que estaremos poniendo a disposición de las comunidades educativas del departamento, indicó.