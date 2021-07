Escasean insumos básicos en Hospital de Ayolas

Un asegurado al Instituto de Previsión Social (IPS), sede Ayolas, señaló que en horas de la mañana de ayer acudió a la sala de Urgencias para se le practicara una curación, pero grande fue su sorpresa cuando la enfermera de guardia le manifestó que no contaban con leucoplast.

Este tipo de situación no es algo nuevo en este hospital, ya es de púbico conocimiento que en la farmacia interna no hay medicamentos básicos. "Los usuarios, una vez que realizamos las consultas médicas, tenemos que acudir a farmacias privadas para comprar hasta una simple aspirina porque en el hospital no hay. Sin embargo, los descuentos del seguro se realizan mensualmente", sostuvo.

Los asegurados piden a las autoridades de la previsional dejar sin efecto la fusión con el Ministerio de Salud, y que el IPS vuelva a la normalidad. Ya está demostrado que la integración de los servicios no funciona y que la atención empeora. Para retirar algún punto de sutura, recurren al uso de hojas de afeitar porque no tienen instrumentos en el área.

Fuentes internas del nosocomio señalan que las trabajadoras del área de lavandería trabajan de forma irregular, se les obliga a trabajar incluso fuera de su horario con la amenaza de que serán despedidas si se quejan o realizan algún tipo de denuncia.

Llamamos al doctor Carlos Carvallo, director de IPS sede Ayolas, a su número con terminación 325 con el fin de obtener su versión, pero la llamada entraba directamente al buzón de voz.