Imputan y ordenan detención del intendente de Capiibary

El fiscal Eduardo Cazenave, ordenó la detención del intendente municipal de Capiibary, Juan Cuenca Castillo (PLRA) por el hecho de frustración de la persecución penal en el marco de la investigación de una denuncia de supuesta malversación de fondos públicos presentada en su contra por parte de ediles de esta comuna.CAPIIBARY, San Pedro. El jefe distrital se encuentra recluido en la jefatura policial de la ciudad de Coronel Oviedo a disposición de la justicia.

Castillo está siendo investigado por la fiscalía de delitos económicos a raíz de una denuncia por el supuesto uso irregular de unos 5 mil millones de guaraníes durante su administración.

Según datos, Cazenave llegó el miércoles hasta la sede municipal en compañía de otros funcionarios fiscales con la intención de verificar algunas documentaciones de la mencionada institución. Llamativamente cuando los mismos intentaron acceder a estos papeles el intendente opuso resistencia y se negó entregar los documentos argumentando que no contaba en ese lugar las carpetas donde se guardan los archivos.

Luego de una larga espera el funcionario del Ministerio Publico solicitó apoyo policial y ordenó la detención y el traslado de Castillo hasta la ciudad de Coronel Oviedo.

El responsable del procedimiento señaló que la fiscalía no está para apañar ningún tipo de faltas cometidas por autoridades de cualquier institución toda vez que se cuente con pruebas fehacientes que involucran a los acusados. Agregó además que es hora de poner orden a la gente que quiere seguir manejando a su antojo las instituciones públicas.

Ya en horas de la tarde la comitiva fiscal allanó la casa de Cuenca Castillo en busca de evidencias que puedan estar guardadas en el lugar. Durante la intervención pudieron encontrar varios documentos relacionados con la investigación, y que van a ser cotejados minuciosamente, según el propio fiscal.

Por su parte, el acusado manifestó que el no se negó en ningún momento entregar los documentos y que solo esperaba que llegue el contador para hacer la entrega. "Creo que ni en los peores tiempos de la dictadura no se actuaba de esta manera, a mi me esposaron y me tiraron en la patrullera como si fuera un delincuente. Yo estoy tranquilo mis papeles están todos en forma. No se por qué tanta violencia contra mi persona", expresó Castillo.