Incidentes en los portones de Veterinaria

César Morales, técnico investigador de la Facultad de Veterinaria, se quejó de que desde la mañana los estudiantes impedían el ingreso de los funcionarios a los edificios de la casa de estudios. “Antes se podía ingresar a pie, pero ahora cerraron completamente. Nosotros venimos a trabajar”, indicó.

Los estudiantes, de diferentes facultades custodian las entradas del campus por temor a la quema de documentos que podrían evidenciar varios casos de corrupción en la universidad. De hecho, la Facultad de Veterinaria es una de las más sospechosas, ya que es conocida por estar bajo influencia del exrector Froilán Peralta, hoy imputado y recluido en la cárcel de Tacumbú.

Según Morales, los estudiantes les dijeron que hasta que no haya un nuevo estatuto de la universidad no se levantará el paro de clases y seguirán las medidas de fuerza. “Les preguntamos por qué cerraron el campus. Los funcionarios deben saltar o arrastrarse para entrar”, agregó en entrevista con varios medios de prensa.

Desde hace más de dos semanas, los estudiantes de la UNA están en vigilia permanente, buscando la renovación completa de las autoridades de la universidad, empezando por el exrector Peralta, involucrado en varios casos de corrupción. Varios decanos y funcionarios importantes también fueron protagonistas de publicaciones sobre nepotismo y mal uso de recursos de la universidad a lo largo de estas dos semanas.

