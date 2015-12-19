Indignación por suspensión de elecciones en Veterinaria

Óscar Bellenzier y Camilo Cabañas, ambos apoderados del movimiento Renovación Veterinaria (Renovet) para el centro de estudiantes de la Facultad de Veterinaria, se mostraron indignados con la decisión de suspender las elecciones fijadas para el viernes, por una decisión de la Justicia Electoral Estudiantil de la mencionada institución. "Violentaron el derecho a elegir de los compañeros. Hace cinco años no se votaba por culpa de Jesús Roa, quien dirigía y digitaba hasta las becas", mencionó Bellenzier.

Los representantes del movimiento oficialista Movimiento de Unión, Igualdad y Valor Estudiantil (Muivet), -afín a Froilán Peralta, exrector de la UNA, y a Jesús Roa, expresidente del centro de estudiantes- habían solicitado la impugnación del movimiento Renovet, impulsada por jóvenes que formaron parte de las movilizaciones de #UNAnotecalles. "Presentamos en tiempo, pero nos faltaban elementos -las firmas de tres candidatos-. Entregamos la carpeta el último día, pero nos devolvieron, y volvimos a entregar horas después del cierre", indicó. Igualmente, señaló que los datos faltantes eran elementos subsanables, en su carácter de defectos de forma y no de fondo.

Por otra parte, señalan que uno de los apoderados del movimiento oficialista Muive -afín a Peralta- es Hugo José Velázquez, hijo del diputado Hugo Velázquez. "Él figura como uno de los demandantes contra el centro de estudiantes; se puede presumir que hay una mano política que está influenciando", expresó Cabañas.

Los estudiantes de la institución manifestaron su indignación ante la oportunidad democrática perdida. Actualmente, aguardan la resolución del caso y una nueva fecha para concretar las elecciones en la facultad.

