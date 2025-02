Intenso control de “zorros”

En cada operativo, detalló el concejal, de entre 10 a 15 vehículos son inmovilizados con cepos, que posteriormente son remolcados hasta el corralón de la Policía Municipal de Tránsito.

“A estas personas no le interesa, es un espíritu individualista que no le importa los demás”, manifestó Ramírez, al tiempo de sostener que estos controles apuntan a concienciar a los automovilistas y no solo a multarlos.

Los controles que se han hecho dentro del marco de este operativo incluyen las principales avenidas de la ciudad, como Santa Teresa y Mariscal López, y en especial zonas de expendios de comidas rápidas, donde se congregan numerosos automovilistas en especial los fines de semana.

Así mismo se llevarán a cabo controles de alcotest y documentación de vehículos y conductores en barreras que serán montadas durante esta madrugada.