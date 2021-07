Interceptan vehículo y roban unos USD 40.000

Los malvivientes se llevaron un botín de USD 40.000, que al cambio actual son unos G.178 millones, al interceptar a un grupo de funcionarios de una empresa que transportaban el dinero en una furgoneta.

Según los datos, los funcionarios de la firma Mannah se dirigían al local de la misma en el kilómetro 9, en una camioneta Mercedes Benz blanca, con chapa BBO 777, con el dinero recaudado de las cobranzas en el microcentro de Ciudad del Este.

Al llegar al lugar mencionado fueron interceptados por un vehículo Toyota Caldina, color gris, del que descendieron tres desconocidos que a punta de pistola obligaron a los funcionarios a entregar el dinero.

Los funcionarios que resultaron víctimas del atraco son Osmar David Ponce, quien conducía el vehículo; Juan Carlos Moreno, Juan Cancio Sosa, Oscar Daniel Rotela, Julio César Cabrera, José Félix Estigarribia y Vidal Santa Cruz Cabrera.

Los policías afirmaron que hasta el momento no se puede determinar si hubo complicidad de los asalariados de la empresa en el atraco, pues no hubo disparos o algún acto de violencia y por ende nadie resultó herido. Aseguraron además que no tienen pistas del paradero de los delincuentes.