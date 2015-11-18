Interventor de Medicina minimiza denuncias

En comunicación con la 780 AM, César Duarte, interventor de la Facultad de Medicina de la UNA, minimizó las denuncias y dijo que todos los días reciben sendas denuncias. "Yo lo considero una más, no dejamos pasar tampoco. Todas las denuncias están siendo investigadas”, expresó.

Por otro lado, explicó que “estamos aplicando ciertas medidas tendientes a transparentar toda la gestión en la Facultad de Medicina. Yo hice mucho más de lo que ellos (médicos de Clínicas) esperaban, refiriéndose a lo solicitado por los médicos.

“Se están creando falsas expectativas sobre la intervención. Creo que quieren que yo corte las cabezas que ellos quieren cortar, pero es la Fiscalía la encargada de emitir los dictámenes de esta investigación en Medicina-UNA y eso lleva su tiempo”, aclaró.

Desde hace semanas los estudiantes y médicos del Clínicas se manifiestan frente a la Fiscalía de Delitos Económicos, solicitando resultados de las investigaciones en la Facultad de Ciencias Médicas.

