IPS no tiene capacidad para pagar más a médicos, dicen

El presidente de IPS, Benigno López, dijo que no está al tanto de que habrá una huelga en el instituto; sin embargo, desde hace casi un mes vienen anunciando una posible huelga para julio próximo, durante la semana que el papa Francisco estará de visita en Paraguay. López dijo que los trabajadores tienen derecho a hacer huelga, pero acotó que deben garantizar los servicios básicos.

"Ellos deben garantizar los servicios básicos, ellos no pueden definir que solamente urgencias es básico. Ellos organizan todos los servicios, no pueden parar la salud de la gente por un interés particular; el interés general de la gente está sobre el interes particular", expresó. A la par, los médicos de los centros del Ministerio de Salud Pública también analizan una huelga esa misma semana. El ministro Antonio Barrios había respondido una semana atrás que todavía había tiempo para dialogar.