Marcharán por la transparencia en Clínicas

El punto de encuentro será la avenida Costanera para luego iniciar el recorrido hasta la antigua sede del Hospital de Clínicas en el barrio Sajonia de Asunción, por la importancia histórica que tiene el sitio como símbolo de las luchas estudiantiles en tiempos de la dictadura y también durante el periodo democrático, hasta que finalmente se trasladó hasta San Lorenzo.

Se prevé la participación de estudiantes de Medicina, Kinesiología, Podología, Instrumentación Quirúrgica, también pacientes, médicos y residentes, se hace extensiva la invitación a toda la ciudadanía para exigir el fin de la corrupción en la Facultad de Ciencias Médicas, los organizadores piden que los marchantes porten velas y distintivos de nuestro país, ya sean banderas o camisetas albirrojas, detalló Gladys Marecos, alumna de la Facultad de Ciencias Médicas.

Cabe recordar que el fiscal de Delitos Económicos, José Dos Santos investiga un escandaloso despilfarro de dinero en la Facultad de Ciencias Médicas. De hecho ya existen varios procesados por cobro indebido de honorarios, tráfico de influencias y lesión de confianza, presuntamente atribuidos al exdecano de Medicina Aníbal Peris, como el exdirector de Clínicas Hugo Arellano.

La Facultad de Medicina absorbe prácticamente la mitad del presupuesto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), debido a que allí van a parar las donaciones extranjeras que recibe el Estado paraguayo, entre ellas la de Taiwán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy