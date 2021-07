“Me pasó el tiempo para ser madre”

Es recurrente que la “mujer tradicional” venga, desde su nacimiento, programada para ser madre, es más, es algo que la sociedad lo impone desde tiempos inmemoriables, en los que incluso su validez como ser humano estaba sujeta a que pudiera o no concebir. Hasta la actualidad existen culturas en las que esta capacidad es un “requisito”.

Sin embargo, lejos de los deseos de maternidad, existen problemas que ciertas mujeres traen desde su nacimiento o que los adquieren a lo largo de su vida y que impiden que esta “necesidad ineludible” pueda convertirse en realidad.

En el caso de Helena (52) –guardamos su identidad bajo un nombre ficticio por pedido expreso de la entrevistada- se da la situación similar que a muchas miles de mujeres en el mundo. No obstante, como la misma asegura, fue una mujer preparada para ser madre “pero que vive en Paraguay”.

Ella hace alusión a la posibilidad de tratamiento en el sistema sanitario nacional para una mujer que, según el primer diagnóstico, no puede concebir y a esto se suma el hecho que se supo de su condición casi tres décadas atrás, cuando los avances tecnológicos en dicha materia eran nulos o escasos.

“En la época que me dijeron que no podría embarazarme era prácticamente imposible buscar una solución a eso. Era impensable lo que hoy día es una realidad que permite a tantas mujeres poder llevar a cabo su deseo de ser madres”, comenta.

Agrega que a la edad de 26 años cuando inició su “búsqueda” –incluso con puesto laboral con una remuneración razonable y con una pareja estable que también podía apoyarla económicamente- tampoco en centros privados de salud le fue posible acceder a un tratamiento. “Mi pareja me propuso incluso ahorrar para ir al exterior, pero eso no fue posible por problemas que surgieron y así se me pasó el tiempo”, lamenta.

No niega tener “celos” de aquellas mujeres que portan su mismo problema, pero que nacieron apenas unos años después que ella, con miles de alternativas para engendrar.

“Para mi fue lo peor enterarme de mi condición, llegué incluso a alejarme de mi pareja pensando en él, en que como yo era el problema, él no tenía porqué privarse de la posibilidad de ser padre”.

Comenta que una vez tomó una “decisión extrema” al pedir a una prima suya embarazarse de su pareja. Eso le valió la molestia tanto de su pariente como la de su marido “ahí fue él quien me dejó”, relata.

“No pasaba un solo día en el que no llorase, mi trabajo quedaba muy lejano, mis amigos quedaban lejanos, o sea todo lo demás quedaba lejano, es que ese era mi principal objetivo en la vida”.

Recién luego de dos años pudo sobreponerse. Dice que gracias al apoyo de sus padres y de su pareja –que volvió para contenerla- pudo salir adelante con ayuda profesional.

Unos años después se abrió a la posibilidad –que en principio rechazaba- de adoptar un niño. “Se dio esa situación y hoy día tenemos un hermoso hijo de 19 años”, dice radiante.

Helena admite que de no haber sido por el apoyo con el que contó de sus allegados no sabría si podría estar contando su testimonio. Por este motivo, insta a las mujeres que hoy tienen dificultades similares, a prestarse a avances a los que ella no pudo acceder en su momento. Y exhorta a que tampoco se rechace la idea de la adopción, porque aunque suene gastada la frase, indica que, “madre es la que cría, no la que engendra”.