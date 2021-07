“Me voy a descansar, no a candidatarme”, dijo monseñor Medina

"Después de retirarme el 26 y cuando asuma el nuevo obispo me voy a mi casa a descansar y desmiento una vez más que me pueda postular como candidato a presidente de la República pese a tener varias propuestas", expresó monseñor Mario Melanio Medina al término de la misa en honor a San Patricio.

El prelado dijo que hoy fue su penúltima fiesta patronal. La última será el de San José en la ciudad de Ayolas el domingo, "de modo que la celebración de hoy fue de mucha alegría, de mucha emociones".

Seguidamente mencionó que hay hechos muy preocupantes en todo el país, por una parte la muerte de personas porque los hospitales no cuentan con médicos, remedios o ambulancias. Situaciones que no se puede aceptar porque se tiene dos grandes hidroeléctricas (Itaipú – Yacyretá) que generan millones de dólares a diario. Esto indica claramente que las riquezas son totalmente mal distribuidas.

Por otro lado, indicó el alto número de jóvenes que no trabajan ni estudian. "Hasta el año pasado la cifra llegaba a los 270 mil en lo que va de este año ese número aumentó. Es un gran desafío, para el gobierno, el Estado y también para la Iglesia”.

También mencionó que siempre descartó la posibilidad de candidatarse a presidente de la República, que tuvo ocho propuestas firmes, pero todas fueron rechazadas.

“No me siento como para presidente, eso debe ser para estadistas, no un politiquero como tenemos actualmente... que solo busca la plata. Yo no me siento capacitado, además quiero descansar y por otro lado que es lo más grave, no tengo plata”, finalizó Medina.