Destacan transparencia en examen para Medicina

La Dra. Ingrid Rodríguez, directora de Admisión de la Facultad de Medicina, sostuvo que se han tomado todas las precauciones a fin de evitar que los postulantes recurran a métodos fraudulentos para obtener buenos puntajes.

En ese sentido, detalló a ABC Cardinal que se establecieron dos filtros: uno en el sector de entrada al edificio de Ciencias Sociales y otro en el acceso a las aulas.

"Antes de entregarles el examen les dijimos que si llegaban a ser sorprendidos con algún elemento sospechoso, o con sus celulares, es fraude automáticamente, eso hizo que algunos de los estudiantes que filtraron sus teléfonos los entregaron antes de rendir", comentó.

Destacó, asimismo, que en la primera jornada obtuvieron lo que esperaban: la transparencia en su desarrollo, ya que no se detectó ningún caso de fraude, pese a los fuertes rumores y el nerviosismo previos.

Hay 888 postulantes para las 150 plazas disponibles para Medicina y 40 plazas para Kinesiología, en tanto que en la filial de Santa Rosa del Aguaray están habilitadas 40 plazas para Medicina. En cuanto al rendimiento, expuso que el primer examen era de un puntaje total de 60 y varios postulantes lograron alanzar un máximo de 58, lo que prueba la calidad de los jóvenes que pujan por el ingreso.

Como nota negativa, dijo que siete estudiantes escribieron de forma incorrecta sus números de cédula en las hojas de examen -lo que fue corroborado con el Departamento de Informática- por lo que, de acuerdo al reglamento, fueron anulados.