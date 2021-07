Médico de Ayolas insta a padres a vacunar a sus hijos

El galeno señaló que las vacunas de VPH que se están aplicando a las niñas nacidas en el 2006, son vacunas certificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es una falacia que se diga que puede traer una consecuencia a quienes reciban la inmunización, debido a que muchos padres que sin informarse están exponiendo a sus hijas a contraer enfermedades que se pudieron haber evitado.

“Está corriendo por internet, por las redes sociales, de que supuestamente la vacuna trae consecuencia, que trae enfermedades, y lo que quiero informar a la comunidad que es una mentira, es una verdadera falacia, eso trae consigo desorientación que se puede expandir en la población”, expresó Ruiz.

Agregó que la aplicación de la vacuna es muy importante para evitar el cáncer del cuello uterino en las niñas, y en los varones se puede evitar cáncer de colon y de pene. “Los rumores falsos e irresponsables que corre por internet, trae consecuencia, porque a partir de ahí no se está cumpliendo con el derecho adquirido que tienen los niños para prevenir contra cualquier enfermedad, y las consecuencia únicamente van a sufrir aquellas niñas que sus padres no quisieron que reciban la vacuna y no los progenitores que están reacios contra el VPH”, manifestó.

Asimismo agregó que en Ayolas se encuentra en la lista de las ciudades que actualmente no está cumpliendo convenientemente con las vacunaciones, motivo por lo cual solicita a los tutores de las niñas que se informen adecuadamente a través de los organismos correspondientes.

“¿Qué pasaría si dentro de 15 años la niña adquiere el virus de papiloma humano, a quien va responsabilizar?, ¿al promotor que no le aplicó la vacuna o al padre que no quiso porque se guió por chismes?, por eso pedimos a los padres que se informen y no expongan a sus hijas o hijos a enfermedades por no tener una información clara” finalizó el doctor.