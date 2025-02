Ministro Bajac dijo no estar aferrado al cargo

Si se quiere hacer una reforma en el Poder Judicial se debe organizar una reunión entre los tres poderes y lograr un buen funcionamiento, dijo el ministro Miguel Bajac en una entrevista concedida a la radio 800 AM. El ministro dijo que no está aferrado al cargo y que tiene previsto su retiro de la Corte, aunque no mediante un juicio político. Dejó en claro que no se expondrá a manoseos y que siempre está abierto al diálogo.

En otro momento, explicó que a él nadie le planteó que sería enjuiciado y que ello no pasa de ser solo un rumor. También habló de la reforma no solo del Poder Judicial, sino de los otros estamentos del Estado, así como de poder encaminar el país hacia una verdadera democracia. “Estoy trabajando para adaptarme a estos tiempos. Quiero plantear un diálogo de poderes para llegar a un buen entendimiento”, apuntó Bajac.