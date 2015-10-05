Misiones: Apoyan gestión de director renunciante

El expresidente del centro de estudiantes de Veterinaria (periodo 2008-2009), Dr. Miguel Angel González Acosta dio a conocer un comunicado de numerosos egresados que califican a Rivas de excelente gestión en la Facultad de Veterinaria, filial de la UNA.

También Julio Salvador Morínigo expresidente del centro (2012-2013) y Michel Flores (2009-2011). Los egresados expresaron el apoyo incondicional al Dr. Rivas, director de Veterinaria (UNA), filial Misiones. “El Dr. Anibal Rivas es una persona honorable, responsable y buen profesional que supo llevar adelante la institución por muchos años”, expresa la nota firmada por los ex alumnos.

Agrega que gracias a la gestión de Rivas, se pudo lograr la acreditación de la Facultad en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes). Menciona además la construcción de aulas tipo estadio con capacidad para 150 alumnos en un ambiente climatizado y el curso de maestría.

Añade que en ningún caso el Dr. Anibal Rivas hizo amedrentamiento a los alumnos. Por el contrario siempre ayudó a los estudiantes, expresa la nota.

González Acosta dijo que si Rivas sale limpio de la investigación fiscal, “nosotros queremos que él vuelva a la dirección de la Facultad de Veterinaria (UNA).

Aclaró que la investigación debe seguir su curso para transparentar las denuncias pero creemos que el director debe reincorporarse, concluyó.