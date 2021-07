Policía se apresta a desalojo de presuntos sintierras

En el lugar ingresaron unas 300 personas hace aproximadamente un mes. Sus dirigentes aseguran contar con una autorización otorgada por un supuesto propietario de 1.500 hectáreas en el lugar. El Ministerio Público, sin embargo, sostiene que dicha autorización no tiene validez y ordenó la detención de todas las personas que se encuentran en el lugar. Del procedimiento participarán al menos 250 efectivos policiales.

Los agentes están ya listos para iniciar el desalojo bajo las estrictas medidas de seguridad que el caso amerita, para evitar cualquier eventual enfrentamiento, ya que según informó el jefe de la GEO, subcomisario Mario Pérez, anoche durante un recorrido por la zona ocupada fueron blanco de disparos ppr parte de los campesinos, a quienes repelieron. No se reportó heridos; no obstante, ello sirvió para exasperar los ánimos, no descartándose desbordes durante la acción policial. Los campesinos, por su parte, niegan haber realizado tales disparos y acusan, a su vez, a los efectivos de la GEO del hecho.