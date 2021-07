Policías no tienen víveres

Para colmo le sacaron el plus de G. 750.000 y 550.000, que venían recibiendo mensualmente. Los uniformados amenazan con brazos caídos si no se normaliza el tema.

Los policías manifestaron su enorme preocupación por este problema que afecta directamente a los miembros del organismo de seguridad para su desenvolvimiento y no descartan que si los superiores no buscan la forma de solucionar el inconveniente puedan implementar algún tipo de medidas en reclamo de sus derechos.

De acuerdo a la denuncia, hace dos meses que no le llegan las mercaderías a ninguna de las instituciones del departamento, por lo que se ven obligados a adquirir de sus salarios los alimentos para poder subsistir en sus puestos de trabajo. Por otro lado, señalaron que para empeorar aún más la crisis, desde este mes el Ministerio de Hacienda no deposita el plus destinado para los diferentes puestos.

El jefe de una de estas sedes instaladas en el departamento, quien pidió el anonimato para evitar algún tipo de persecución en su contra y de sus camaradas, expresó que no se puede seguir trabajando en estas condiciones de precariedad en una institución tan importante como la Policía nacional.

Según indicaron, la distribución de víveres se habría suspendido a raíz de una millonaria deuda con las empresas proveedoras de los alimentos, deuda que rondaría unos G. 7.000 millones por las mercaderías entregadas a la Comandancia, por lo que los directivos decidieron suspender la provisión hasta cobrar lo adeudado.

De igual manera, manifestaron que el plus consignado para el mantenimiento de los locales, de G. 750.000 para las comisarías y G. 550.000 a las subcomisarías no fue depositado en el cajero para ser utilizado.

“Si esto continúa de esta manera estamos pensando seriamente hacer una medida de brazos caídos en protesta de estas reivindicaciones que nos pertenecen legalmente. Muchos de los policías ya no estamos de acuerdo a que se siga gastando una millonada de recursos en la presunta lucha contra los supuestos EPP y de otros grupos, sin tener ningún resultado positivo”, lamentó.

Otros uniformados por su parte criticaron la falta de desembolso para la terminación de las distintas obras inconclusas que se encuentran paralizadas hace bastante tiempo. También señalaron que el ambiente que se vive actualmente dentro de la Policía debe ser motivo de preocupación de los organismos superiores.