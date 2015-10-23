Protestas, también en Medicina

La medida de fuerza se desarrolla en el estacionamiento ubicado en el subsuelo del Hospital de Clínicas, en la ciudad de San Lorenzo. Este espacio es exclusivo para los directores de cátedra, mientras que los demás con que cuenta el predio son de acceso libre y tienen mucha capacidad, detalló a ABC Color la estudiante Amalia Ríos.

La singular protesta obedece a versiones que señalan que los funcionarios cuestionados por su presunta vinculación en los manejos irregulares dentro de Medicina UNA estarían llegando en vehículos diferentes hasta el estacionamiento para de esa manera escapar al escrache del alumnado, que especialmente apuntan a los hermanos Jaime y Emiliano Ibarrola, como así también al docente Juan Gustavo Rodríguez Andersen.

“En ningún momento se impide el libre acceso a los lugares de trabajo, solo queremos que entren por la entrada principal y que estacionen al aire libre como ocurre cada día con los pacientes, alumnos y médicos que deben estacionar en sitios alejados al edificio. Queremos que ellos vivan también lo que nosotros vivimos diariamente”, dijo.

Ríos enfatizó además que con este bloqueo buscan que los responsables de apañar la corrupción dentro de la facultad enfrenten las situaciones que propiciaron. “Seguramente habrá algún molesto, pero solo son aquellos cómplices que apañaron la corrupción. En general, nos aplauden y nos felicitan; además, caminar hace bien a la salud”, ironizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cuando se le preguntó sobre la gestión del interventor, ingeniero César Duarte, Ríos respondió que su actuación hasta el momento ha tenido un propósito meramente conciliatorio, lo que no satisface al alumnado en general, que exige la salida de todos los directivos vinculados a manejos irregulares.

“No vamos a negociar con corruptos, porque no se trata de una terapia de pareja; queremos que se investigue y que los culpables paguen. Tampoco tenemos confianza en el sumario. El interventor puede hacer lo que corresponda, pero no por eso vamos a levantar la medida que se inició hace ya 29 días”, concluyó.