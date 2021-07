Quejas por falta de reactivos en Hospital de Ayolas

Los asegurados indicaron que no tienen reactivos en el laboratorio y consideran eso como un robo, porque de forma mensual se les descuenta de sus salarios para el aporte; sin embargo, cuando tienen que utilizar el servicio no pueden porque no hay ni siquiera los insumos básicos.

Aseguran que debido a eso deben recurrir a laboratorios particulares, que curiosamente es de una de las bioquímicas del IPS.

Sobre el punto, agregaron que recurrir a un servicio particular tiene un costo elevado y no siempre se cuenta con los recursos para poder costear el estudio. A esto se suma la compra de medicamentos, porque no hay una simple aspirina en la farmacia del nosocomio.

Funcionarios del IPS se quejaron de que los médicos pertenecientes al Ministerio de Salud Pública no asisten a sus guardias, dejando el servicio de urgencias solamente a los galenos de la previsional.

En la grilla de los profesionales de blanco, que deben cubrir las guardias, la mayoría son de IPS y eso ocurre porque Emilio Ruiz protege a médicos del ministerio que tienen más de una vinculación (salario), pero solo se presentan a marcar entrada, pegan una vuelta y se van y después solo regresan a marcar la salida. Cuando por algún motivo no pueden marcar, arreglan todo cuando se elabora la planilla que se envía a Asunción, aseguran.

Siguiendo siempre con los datos facilitados por los trabajadores del IPS, incluso el propio Ruiz no cumple con sus guardias de 24 horas de los días lunes y jueves.

Carlos Carvallo, director de IPS de Ayolas, señaló que los reactivos para laboratorio son responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, porque es el que provee los equipos laboratoriales.

También dijo que, en este momento, el MSP lleva adelante el llamado a licitación para saber qué empresa será la encargada de proveer los insumos y reactivos.

Sobre la distribución de médicos de guardia, reconoció que los fines de semana están teniendo falencias para cubrir, pero se está trabajando para corregir el inconveniente. Además, dijo que por tratarse de un servicio integrado no se tiene en cuenta quién es médico del IPS y cuál del Ministerio.

Intentamos hablar con Emilio Ruiz, pero la contestadora de su teléfono indicaba que estaba apagado o fuera del área de cobertura.