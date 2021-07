Quieren saber si visita es política o pastoral

El gremio liderado por Zorrilla es uno de los que quieren ir a huelga durante la visita a Paraguay del Sumo Pontífice. La decisión se tomará hoy, domingo, a las 9:00, durante una asamblea nacional de médicos en el Círculo Paraguayo de Médicos.

La postura de ir huelga los días 6, 7, 8 y 9 de julio -la semana en que estará en el país el papa Francisco- es prácticamente unánime porque existe un descontento generalizado de los profesionales por la falta de respuesta del Ministerio de Salud, a cargo del ministro Antonio Barrios.

Niegan cualquiera influencia política en la medida y afirman estar cansados de promesas incumplidas por parte del Dr. Barrios en detrimento de los pacientes, porque se obliga a los médicos a trabajar precariamente, sin varios equipos de diagnóstico, medicamentos necesarios e infraestructura adecuada.

“Hace mucho tiempo dábamos recetas, solicitábamos estudios, o sea, dábamos papeles; hoy en día no hay especialistas en diferentes áreas, los contratos salen solo por cuotas políticas sin criterio técnico. No se premia la eficiencia sino la mediocridad”, aseguró el doctor Zorrilla.

Lamentó que mientras el ministro llora miserias a los médicos porque no hay rubros para contratar a especialistas, se realiza nombramientos en cargos que no figuran en ningún organigrama del Ministerio. “No se les sanciona a los que realmente no cumplen con su horario ni están en su lugar de trabajo, o sea vulgares planilleros. Se llenan de asesores donde faltan más médicos”, denunció.

También detalló que no hay reactivos para análisis, se tienen equipamientos sin mantenimiento ni reparación o sin reemplazo de los averiados. “Y bueno, el Papa va al Pediátrico. O sea, va a ver lo que no es la realidad de nuestra salud pública. No sé si soy claro; tendremos que seguir esperando la venida de Cristo y rezando porque no hacemos actualmente medicina en el país. Si la visita del Papa va a ser mas política que pastoral, yo no tengo nada que hacer donde el vaya”, finalizó Zorrilla.

Los médicos están cansados de las promesas incumplidas del ministro de Salud, que a todas luces sigue partidizando la salud pública. Una muestra de ello es su asistencia a un “Encuentro de confraternidad de funcionarios colorados del Hospital Nacional”, el 22 de abril pasado, adonde también asistió el expresidente de seccional y director del Nacional, Dr. Gustavo Ortiz, y Luz Diana “Kika” Olmedo, jefa de Recursos Humanos, entre otros.