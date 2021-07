Realizan charla de sensibilización sobre VIH

El evento es una campaña de concienciación sobre VIH/ITS dirigido a estudiantes y funcionarios de salud de los diferentes distritos de Misiones y fue organizado a través del Programa de Educación Ambiental a cargo de la Dra. Marisol Viana. La charla fue abordada por los trabajadores del Programa Nacional de control VIH/SIDA (Pronasida).

La integrante del manejo ITS, Dra. Celina Mabel Llano, señaló que en el marco del día mundial del VIH Sida, que se recuerda cada 1 de diciembre, se concertó una reunión en este distrito para llevar adelante la campaña de sensibilización y educación sobre el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

También mencionó que si bien no se tiene una estadística de cantidades de personas afectadas en el departamento de Misiones, existen personas infectadas, de los cuales algunas están en seguimiento y otras en tratamiento.

“La charla de hoy es para sensibilizar sobre todo a la no discriminación de la personas que viven con el VIH Sida. Eso quiere decir no estigmatizarlos, no hacerles diferentes a los demás, sino que son personas que están en la comunidad, y se le tiene que atender y respetar como todo paciente que puede tener otro problema de salud”, manifestó Llano.

Por otro lado, la profesional dijo que el rango de edad de las personas afectadas está entre los 20 y 50 años. “El rango de edad demuestra que son personas jóvenes en etapa productiva de la vida, que tienen que estar trabajando, estudiando y no siendo aisladas en sus comunidades como personas inservibles o ser tratados como probable peligro para nadie, sino cuidarnos todos y llegar a los que se pretende, cero infecciones, cero discriminación y cero muerte por el VIH Sida”, dijo finalmente.