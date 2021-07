Repudian posible mudanza de nosocomio ayolense

Los manifestantes alegan que no están de acuerdo con la mudanza del nosocomio al hospital regional del Instituto de Previsión Social (IPS) de Ayolas, distante a unos ocho kilómetros del local actual. Aguardan que el intendente Carlos Duarte los reciba.

Los ayolenses indicaron que si se realiza la mudanza del centro de salud ya no se va a construir el nuevo edificio y que no están de acuerdo con la solución "parche" que quieren imponer las autoridades sanitarias de la zona. Por otro lado, manifestaron que no están ajenos al hecho de que la estructura actual ya representa un peligro, pero prefieren que se construya una nueva y no que se haga una mudanza. Aseguran que si no son escuchados sus reclamos se encadenarán a los portones del centro asistencial.