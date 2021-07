Santa Rosa: no a la enmienda

La movilización ciudadana se puso en marcha a las 20:30 y los presentes, a través del micrófono libre, expresaron su repudio al atropello de la Constitución Nacional. Se leyó un comunicado en el cual se condena todas la violaciones de derechos fundamentales reconocidos en el propio preámbulo de la Carta Magna.

En otra parte, el manifiesto expresa: “Abogamos e instamos a que no haya más muertos, no más violaciones, y que paren con el ultraje a la Constitución, no necesitamos más sangre, muertes; solo un ápice de conciencia de los 25 hombres quienes están demostrando ausencia total de patriotismo y que no aman a su país y menos a su compatriotas".

Por otro lado, anunciaron que permanecerán en vigilia permanente de acuerdo a cómo se estén presentando la situación en las próximas horas o días.