Exdecano prófugo se presentó ante Fiscalía

Los fiscales Martín Cabrera y Josefina Aghemo habían presentado imputación por lesión de confianza contra el exdecano de Veterinaria Juan Gualberto Caballero el jueves pasado y ordenado su detención.

El mismo se presentó esta mañana ante el Ministerio Público, acompañado de su abogado Pedro Almada, y se encuentra ahora prestando declaración indagatoria. Ayer, el profesional había adelantado que presentaría a su defendido y señaló que Caballero más bien cometió una “falta administrativa” por permitir que continúen los comisionamientos que fueron dispuestos por Peralta.

Según la investigación fiscal, “el exdecano de la Facultad de Veterinaria, Juan Gualberto Caballero, tenía pleno conocimiento de la irregularidad de los comisionamientos de las personas con rubros de docentes. El mismo, teniendo la obligación de proteger el patrimonio público, en este caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias, dispuso que funcionarios con rubros docentes sean comisionados a instituciones que no realizan de modo alguno actividad relacionada a la educación”.

Con respecto a los 29 imputados, existen sospechas de que no reúnen los requisitos exigidos legalmente para acceder al cargo de docente y ni siquiera habrían cumplido los horarios laborales

