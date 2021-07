Sed, el peor enemigo, asegura excombatiente

El evento, en recordación de los 84 años de la firma del tratado de Paz del Chaco, se llevó adelante en el domicilio particular del único sobreviviente en el departamento de Misiones.



Estuvieron el intendente Fabian Almada (PLRA), acompañado de concejales municipales, también docentes y estudiantes de diversas instituciones educativas del distrito.



El intendente Almada instó a los jóvenes presentes a valorar a la reliquia viviente que tiene San Patricio, visitándolo de forma permanente y no solo cada 12 de junio.



Antolín relató que se escuchaban rumores de que la guerra estaba por terminar, pero nunca terminaba, después llegó la noticia de que el Mariscal Estigarribia viajó a Buenos Aires (Argentina), donde se firmó el acuerdo, y cuando volvió nos mostró que se firmó la paz.



“El principal problema no era la falta de alimento o de morir en batalla, el peor enemigo que teníamos era la falta de agua, la sed, en gran parte cortábamos planta que chupamos para tratar de aplacar la sed y gracias a eso pudimos sobrevivir”, dijo don Antolín en un perfecto guaraní.



Por otro lado, destacó el heroísmo del soldado paraguayo, que, superado en números y acorralados, no se rindió.

Al finalizar el acto protocolar, grupos de danzas de las instituciones educativas y de la Municipalidad ofrecieron a los presentes una variedad de danza paraguaya.



Al mediodía se compartió un almuerzo para agasajar al héroe, que el 1 de septiembre próximo cumplirá 104 años de vida.



Gil Antolín Sánchez nació el 1 de septiembre de 1915, combatió en la guerra desde 1932 a 1935. Es padre de 19 hijos (4 fallecidos), actualmente tiene 59 nietos, 78 bisnietos y 5 tataranietos.