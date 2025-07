Siguen calculando “a ojo” valor del subsidio

"Hubo un estudio de la Universidad Nacional de Asunción, creó de hace cuatro años atrás, que es el último dato oficial que tenemos. Es un estimado", reconoció Cárdenas, presidente de la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama), respecto a uno de los principales factores para el pago de subsidio a los transportistas.

Actualmente el Estado paga G. 88 por cada boleto convencional y G. 462 por los del diferencial, por un total de pasajeros sobre los que no se tiene certeza cierta. "Pero acá no hay ya una intención de esconder nada, pero se puede ir actualizando los estimativos", insistió Cárdenas, afirmó que no es responsabilidad de los empresarios del trasporte el retraso de la implementación del billetaje electrónico, que sería la solución definitiva al problema.

"Antes de fin de año (se va implementar el billetaje electrónico), a esta altura del campeonato hasta ya tengo vergüenza de tirar una fecha, pero realmente es así", dijo tirando la responsabilidad a las propias autoridades del Gobierno de las dilaciones principales. Incluso sospechan que hay intereses de por medio, por eso no se aplica aún el sistema.

"Lo que pasa que siempre, tradicionalmente los poderes de turnos tienen algún tipo de relación con intereses sectoriales dentro del empresariado, es más, creemos que gente del gobierno mismo estaba interesados fuertemente. No me consta pero los chismes abundaban con relación a que gente del gobierno era por lo menos co-propietaria de una de las operadoras del billetaje electrónico y había que ganar tiempo para ellos", apuntó.

Aumentando sus sospechas mencionó por ejemplo que ellos ya cumplieron con todos los pasos, pero sobre la marcha se lo cambiaron. "Si haces todas las exigencias, haces las inversiones acordes, haces tu prueba piloto, haces el lanzamiento de tu prueba piloto e íntegras varias instituciones públicas para darle transparencia, está todo ok y dos meses después te cambian todo el decreto reglamentario, como mínimo pensas mal", expresó.

Agregó que desde su gremio están a favor de que finalmente se trasparente el tema del subsidio, adelantando que posiblemente haya empresas que realmente no lo necesiten y otras a las que no les alcance.

Con el billetajes vamos a saber "quién llega, quién no llega (a cubrir con los subsidios sus gastos), y a quién hay que subisidiarle, y a quién no, porque le llegan los números", dijo.

Demostró igualmente cierto disgusto porque actualmente el subsidio se paga, pero de manera atrasada muchas veces. "Cuatro meses sin que te paguen el subsidio es un dinero muy pesado, y muchas veces tenemos costos financieros donde ese subsidio tiene una pequeña pérdida", reclamó.