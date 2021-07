Sindicalistas dicen que no reciben beneficios extras

El presidente del Sindicato Unión de Trabajadores del INC, Ramón Vargas, negó tener ningún beneficio extra que no sea por insalubridad que todos perciben, pero sí reconoció que suele entrar junto al director a intermediar por los compañeros, para renovación de contratos.

Con relación a la carta renuncia de la mayoría de los miembros del sindicato, a raíz de su afinidad con Aguayo, dijo que gran parte son suplentes.

También aseguró que es improcedente porque primero debieron presentar renuncia ante la Comisión Directiva, y luego ante el Ministerio del Trabajo y a la Justicia Electoral. Señaló que muchos fueron arrastrados por los médicos que van a ir a una huelga, buscando cualquier pretexto, pero que en realidad es porque se molestaron por descuentos por llegadas tardías.

Acotó que uno de los renunciantes al sindicato es el vicepresidente Vicente Ramón Meza, quien ya no presta servicio en el Hospital del Cáncer, sino en el Hospital de Calleí, por lo que de todos modos ya no podía ser miembro del gremio. En iguales términos se refirió a María Ruíz Díaz, quien fue trasladada al hospital de Areguá hace tres meses.

Por su parte, Pánfilo Saldivar, secretario de organización del sindicato, dijo que la única bonificación que percibe es de G. 400.000 por insalubridad, como reciben todos los funcionarios, y su salario de G. 2.800.000, a pesar de que reconoció que es amigo personal del doctor Nicolas Aguayo, así como lo fue de otros directores. “Se preocupan por mi porque hago favores a todos, porque la gente que va al Instituto del Cáncer es una clase media para baja y hay que ayudarles”, dijo.

Afirmó que el Dr. Gustavo Campos habló sin saber bien las cosas. Añadió que terminó la primaria y no como dijo el médico de que sólo hizo hasta el tercer grado. Acotó que lo importante es que cumple bien con su trabajo de fichar gente.

“El doctor Campos suele decir que gana G. 5 millones por una endoscopia en el Bautista, entonces por qué viene a sacrificarse en el Instituto del Cáncer, porque le ayuda a los pacientes o porque lleva pacientes a algún lugar, ojo con eso; de qué se está beneficiando, de un sueldo miserable para él de 3.000.000?”, acotó.

La renunciante secretaria de educación y prensa del sindicato, María Ruíz Díaz señaló que tanto Vargas como Saldivar perdieron la confianza de los asociados al sindicato por la afinidad con el director, y no se preocupan de velar por los derechos de los funcionarios, como de los traslados arbitrarios de funcionarios a otros hospitales. Acotó que aunque no quieran reconocerlo el sindicato está acéfalo, y tienen más de 150 firmas de compañeros que piden realizar una asamblea extraordinaria para renovar autoridades.

Manifestó que la renuncia de la mayoría de los miembros del sindicato fue comunicada en la reunión de la Comisión Directiva, y que recién posteriormente llevaron al Ministerio de Trabajo y a la Justicia Electoral. También dijo que son titulares y no suplentes como afirma Vargas.

Campos afirmó que los sindicalistas afines al director lo único que quieren es desprestigiar a los médicos que están luchando por tener mejores condiciones laborales, para poder salvar vidas y que el INC deje de ser un depósito de seres humanos. Señaló que no necesita llevar pacientes del INC, y que no se va a prestar al juego de Vargas ni de Pánfilo a quienes los funcionarios le conocen muy bien, y por ello le retiraron su confianza.