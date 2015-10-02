Sospechan de obras “fantasma” en Economía

El fiscal Aldo Cantero, encargado del procedimiento, hizo alusión a irregularidades en algunos procesos ligados a la parte de construcciones. Según el agente del Ministerio Público, “supuestamente hay construcciones que se pagaron pero no se hicieron”, detalló Cantero a ABC Televisión.

El agente fiscal está acompañado de técnicos de la Contraloría General de la República y de la Subsecretaría de Estado de Tributación. El procedimiento se extenderá a todas las dependencias de la facultad, por lo que se prevé que el allanamiento se extienda por varias horas más, a fin de recabar todos los datos posibles para su posterior cruzamiento.

Uno de las dependencias a ser intervenidas es la de Recursos Humanos, a raíz de la denuncia de supuesto nepotismo y también cobro irregular de honorarios. En la citada oficina se verificará el organigrama y quiénes ocupan los cargos, como así también el cumplimiento de horario de trabajo. En ese sentido, consideró llamativo el hallazgo de documentos de RR.HH. en el área de Servicios Generales.

Durante este viernes, varios equipos del Ministerio Público realizan allanamientos en las facultades de la Universidad Nacional de Asunción, como Derecho, Filosofía, Veterinaria y el Rectorado, entre otras.

