Presunto descuido de enfermeros ocasiona lesión a bebé

Las primeras informaciones señalaban que un recién nacido sufrió quemaduras por electrodos en los pies, mientras que se encontraba internado en el sector de terapia intermedia del Hospital Distrital de San Ignacio.

Ceferino Arzamendia, padre del recién nacido, dijo que él se enteró de lo ocurrió a través de la redes sociales. “Cerca de las 22:00 me fui a preguntar cómo estaba, y me dijeron que se llevó de nuevo a terapia intensiva para un mejor tratamiento, y que se trataba de algo normal, que no tenía que preocuparme, pero hoy temprano vi las fotos que circulaban y me di cuenta que se trataba de mi hijo”, expresó el progenitor.

Según Arzamendia, los responsables del sector no le informaron lo que ocurrió, cuando preguntó sobre las quemaduras, le dijeron que sé trataba de una hinchazón que se produjo por el suero.

El director de la Octava Región Sanitaria, doctor Rodney Giménez, señaló que ayer las 23:00 se enteró de la denuncia que recorría por la redes sociales, razón por lo que se comunicó, con Liz Cáceres, coordinadora del sector.

Dijo que tras averiguar se comprobó que no se trata de lesión por quemadura como se dijo en un principio, sino que se trata de una lesión por compresión con leukoplas, que ocurre cuando se quiere asegurar de más el electrodo.

Los pacientes del nosocomio manifiestan que en el lugar hace falta mayor capacitación del personal asignado a terapia intensiva e intermedia, pues existen muchas falencias.