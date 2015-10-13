Exdecano, detenido en Delitos Económicos

Luego de presentarse ante la Fiscalía de Delitos Económicos, el exdecano de la Facultad de Veterinaria Juan Gualberto Caballero fue remitido al Departamento de Delitos Ecónomicos de la Policía Nacional para que guarde reclusión hasta que sea convocado para su audiencia de imposición de medidas.

El mismo también prestó delaración indagatoria en el marco del proceso que afronta por lesión de confianza, en la causa donde también se encuentra procesado y privado de su libertad el exrector de la Universidad Nacional de Asunción Froilán Peralta.

Pedro Almada, abogado defensor de Caballero, indicó que los comisionamientos se dieron en la gestión de Froilán Peralta, quien fue el anterior decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y que su defendido ha cometido sólo faltas administrativas.

Los fiscales Martín Cabrera y Josefina Aghemo imputaron a Caballero por su supuesta responsabilidad en los comisionamientos irregulares de funcionarios de la universidad a la Cámara de Diputados y la Municipalidad de Lambaré.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy