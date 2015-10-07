UNA: Piden renuncia de directora en filial

Aseguran que la misma pertenece al círculo cercano del exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas Antonio Rodríguez.

Los estudiantes repudiaron la falta de gestión por parte de la directora Sonia Maricel Fonseca, ante los últimos hechos ocurridos en la UNA en el campus de San Lorenzo, donde la misma convocó en varias ocasiones al Consejo de Delegados con el fin de desalentar las movilizaciones estudiantiles, en donde se reclamaron las inquietudes generales del alumnado.

Uno de los puntos principales de los reclamos es que no cuentan con un local propio. La sede donde esta asentada la filial pertenece a la Gobernación. Además denuncian que carecen de equipos didácticos, sistemas informáticos e internet por lo cual no pueden acceder a los datos académicos. Cuentan con una biblioteca muy desfasada.

Otros de los puntos principales de la movilización estudiantil de esta filial chaqueña obedece al nepotismo del clan Rodríguez, denunciado por este mismo medio que afecta a cuatro docentes quienes son Andrea Rodríguez, Edgar Rodríguez, Paola Rodríguez (hijos de Antonio Rodríguez) y a Luís Centurión (sobrino).

Los estudiantes sostuvieron que Fonseca no cumple horario, ya que solamente puede ser ubicada los días miércoles en su oficina. Por este motivo, los universitarios solicitan la renuncia inmediata e indeclinable de la directora Sonia Maricel Fonseca. Los alumnos permanecerán en vigilia constante hasta obtener una respuesta favorable.