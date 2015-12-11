UNA: universitarios no pudieron rendir examen

Los archivos en computadoras, la nómina de alumnos, las notas y el historial de cada estudiante fueron requisados por la Fiscalía y remitidos a la Unidad de Delitos Económicos de Asunción para su investigación en el marco del proceso al exrector Froilán Peralta y al exdecano Juan Gualberto Caballero.

La filial de la Facultad de Veterinaria (UNA) se quedó sin la nómina y las planillas de calificaciones, así como las actas de los exámenes anteriores. A raíz de las denuncias de presuntos planilleros, sobre irregularidades como adulteración de las notas, el Ministerio Público incautó las computadoras que contienen todas las informaciones con respecto a las nóminas de docentes, alumnos, las calificaciones y las actas.

El director actual de esta filial, Dr. Jacildo Llano, señaló que había pedido a la fiscalía copias de los archivos donde se tiene todo el historial y las notas de cada estudiante. Añadió que ese pedido no se pudo lograr por recargo de trabajo, teniendo en cuenta que un solo funcionario de la fiscalía es el encargado para expedir esas copias. Agregó que los abogados de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UNA), sede central en San Lorenzo, están con las gestiones y que en la próxima semana se conseguiría la copia de los archivos.

El Dr. Llano sostuvo que este inconveniente surgió porque se informatizaron los archivos, los listados y las actas de mesas examinadoras. “Se informatizó todo y se dejaron de lado las nóminas de alumnos en papeles, así como las planillas”, dijo el director, al tiempo de aclarar que tampoco se previeron copias de seguridad en otras memorias. El director sostuvo que la encargada de despacho del decanato de la Facultad de Veterinaria (casa central en San Lorenzo), Dra. Azucena Cabrera de Gómez, y los miembros del consejo tienen la buena predisposición de abrir las mesas examinadores en febrero del año 2016.

Explicó que la primera mesa se instalará en febrero, la segunda mesa examinadora en marzo y la tercera en abril, “de modo que los estudiantes no perderán el año lectivo”, aseveró. Aclaró que cada docente tiene su listado de alumnos, las notas de trabajo práctico y de los parciales, "pero el sistema de informatización nos obliga a esperar la copia de los archivos", concluyó.