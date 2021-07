Wikileaks publica perfil de Lugo según la Embajada de EE.UU.

Wikileaks ha hecho público un cable enviado el 8 de junio de 2008 desde la Embajada de los Estados Unidos en Asunción a la Secretaría de Estado de ese país, en el que se presenta un detallado perfil del entonces presidente electo del Paraguay, Fernando Lugo. El informe, firmado por el entonces embajador estadounidense en Paraguay, James Cason, detalla diversos aspectos de la vida y trayectoria política y religiosa del actual presidente paraguayo."El presidente electo ( ) necesitará su diversa trayectoria para gobernar el Paraguay y mantener unidos los variados intereses representados en su coalición política", vaticinaba el informe, refiriéndose a la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que llevó a Lugo a la victoria en las elecciones presidenciales de abril de 2008.Cason hace mención de la historia de disidencia en el coloradismo por parte de la familia de Lugo, recordando que su tío Epifanio Méndez Fleitas fundó el Movimiento Popular Colorado (MOPOCO); y que su padre, Guillermo Lugo, fue detenido unas 23 veces durante el gobierno de Alfredo Stroessner.El informe también destaca la carrera religiosa del presidente Lugo, estableciendo que durante sus 11 años como obispo del departamento paraguayo de San Pedro, Lugo "luchó por los derechos de los labriegos y organizó el movimiento campesino de la región".Cason hace hincapié, además, en los vínculos entre miembros de la coalición que llevó a Lugo a la Presidencia y el gobierno de Venezuela, encabezado por el socialista Hugo Chávez. "Uno de los partidos de la coalición de Lugo, el P-MAS (Partido-Movimiento al Socialismo), recibe apoyo financiero venezolano", apunta Cason.Sin embargo, el ex embajador recalca que Lugo había asegurado "en público y en privado a oficiales de la Embajada" que no apoyaría a Chávez.En otro apartado, el embajador de Estados Unidos escribe sobre informes que sugieren los lazos sueltos que Fernando Lugo tendría con miembros del Partido Patria Libre.Se menciona también, que incluso hubo una publicidad que alegaba que Lugo asistió a miembros del Partido Patria Libre en la planificación y ejecución de la hija del presidente Raúl Cubas Grau, Cecilia Cubas y que había ayudado a los miembros del Partido Patria Libre a escapar de la justicia paraguaya.Así también, Cason agregó: "No se conocen lazos de Lugo con las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia e incluso -según dijo a María Emma Mejía en abril- que se inclina a denominar públicamente a las FARC como una organización terrorista".En otro momento, el diplomático se hace eco de lo que Fernando Lugo dijo al sub embajador el 17 de Abril (antes de su elección). "Dijo que estaba convencido que elementos de la corrupción en la Policía han protegido a los secuestradores del Partido Patria Libre, a quienes responsabiliza por el secuestro de Cecilia Cubas. Dijo que un agente de policía recurrió a él con información como de donde Cecilia Cubas era mantenida en cautiverio. Agregó que fue a ver al Ministro de Interior (Nelson Mora) en la noche del 6/7 de Diciembre del 2004, proveyéndole una dirección e incluso le comentó que el agente de policía (y posible sospechoso) vivía en inmediaciones de la casa del cautiverio".Cason también recuerda el protagonismo de Lugo en la organización de la marcha Resistencia Ciudadana en marzo del 2006. Hace una breve reseña de su incursión en la política y el apoyo brindado por el Partido Liberal Radical Auténtico en junio del 2007 cuando aceptó a Federico Franco como su compañero de fórmula.En cuanto a la personalidad y otras notas de su biografía, el diplomático estadounidense califica a Lugo como tranquilo, y también destaca su estilo afable. Indica que si bien esto lo ayudará a construir un consenso, otros aspectos de su personalidad, como evitar la confrontación puede dificultar su habilidad de gobernar.Lo califica como experto en "la naturaleza humana" y acota que no le importan las posesiones físicas. Comenta incluso que siempre usa sandalias y agrega que "su fuerte inclinación populista –incluyendo su reputación de hacer alarde de detestar la riqueza- podría conducir a desavenencias con la clase política"."Asimismo, los mismos asesores cercanos de Lugo se preocupan por la posibilidad de que podría apartarse de un conflicto de su propia alianza. Su relación ya tensa con el vicepresidente Federico Franco indica que no estaría dispuesto a trabajar efectivamente con miembros influyentes de su propia alianza. Pero también ha demostrado una tenacidad de hierro y no es fácil moverlo de sus posiciones ya tomadas", finaliza el cable.